Natália Deodato desabafa pela primeira vez sobre vídeo íntimo vazado: ‘Tive crise de choro e de pânico’

Designer de unhas comentou que precisou de apoio psicológico após descobrir o vazamento do vídeo

Natália Deodato usou as redes sociais para fazer um desabafo nesta quarta-feira, 6



A ex-participante do Big Brother Brasil (BBB) 22, Natália Deodato, desabafou, nesta quarta-feira, 6, sobre o vídeo íntimo vazado enquanto estava confinada no programa. Essa foi a primeira vez que ela falou sobre o caso. No Instagram, a designer de unhas foi questionada pelos fãs sobre a situação e relatou sua indignação. “A reação que tenho ao ver qualquer crime! Para quem não sabe, isso é crime, está na Lei 13.718, artigo 218”, escreveu. Natália ainda detalhou como foi o momento em que descobriu que o vídeo havia parado na internet. “Me senti muito envergonhada, tive crise de choro e de pânico, sofro muito assédio por conta do crime cometido pelo sem noção que, inclusive, já foi identificado”, contou. A ex-BBB ainda comentou que precisou de apoio psicológico. “Hoje eu realmente estou melhor, mas até pouco tempo atrás ainda estava bem mal”, finalizou.