Comissão do Senado aprova projeto que proíbe realização de tatuagens em cães e gatos; prisão é de até 5 anos

O projeto é de autoria do deputado federal Fred Costa (Patriota-MG). De acordo com ele, os animais sofrem com tais práticas e podem gerar outras complicações, como reações alérgicas, infecções, cicatrizes, queimaduras e irritações crônicas. Aprovado tanto na Câmara dos Deputados quanto na CCJ do Senado, o texto agora será analisado pelo plenário. O relator da proposta, senador Alexandre Silveira (PSD-MG) , aprova o projeto e diz que é de extrema importância para combater casos de maus-tratos em animais.