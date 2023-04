Netflix anuncia investimento de US$ 2,5 bilhões em conteúdo sul-coreano nos próximos quatro anos

Plano de investimento é o dobro do montante total que a empresa investiu no mercado coreano desde 2016

Divulgação/Netflix Série coreana Round 6 está entre as mais vistas em diversos países



A Netflix anunciou nesta terça-feira, 25, que vai investir US$ 2,5 bilhões, cerca de R$ 13 bilhões, em conteúdo sul-coreano nos próximos quatro anos. A informação foi divulgada pelo diretor executivo da empresa, Ted Sarandos, após reunião nos Estados Unidos com o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol e também com o presidente Joe Biden. “A Netflix tem o prazer de confirmar que investiremos US$ 2,5 bilhões na Coreia, incluindo a criação de séries, filmes e conteúdo não roteirizado coreano, nos próximos quatro anos”, disse Sarandos em comunicado. “Este plano de investimento é o dobro do montante total que a Netflix investiu no mercado coreano desde que iniciamos nosso serviço na Coreia, em 2016”, acrescentou. Nos últimos anos, a Coreia do Sul se tornou uma potência cultural global, principalmente pelo sucesso do filme vencedor do Oscar “Parasita” e da série “Round 6“, da Netflix. Para se ter ideia, cerca de 60% dos usuários da plataforma assistiram a pelo menos uma produção sul-coreana na Netflix em 2022, segundo dados da empresa. Sarandos ressaltou que a Netflix tem “grande confiança” em que a indústria criativa coreana continuará produzindo grandes histórias e citou como exemplos os sucessos recentes da série “A Lição” e o reality show “A Batalha dos 100“. “É incrível que o amor pelos programas coreanos tenha levado a um interesse geral pela Coreia graças às histórias cativantes dos criadores coreanos. Suas histórias estão agora no coração do espírito cultural mundial”, frisou. A Netflix, que gastou mais de US$ 750 milhões (R$ 3,8 bilhões) no desenvolvimento de conteúdo sul-coreano entre 2015 e 2021, já havia antecipado que pretendia ampliar sua produção naquele país, sem dar detalhes sobre seu plano de investimento.