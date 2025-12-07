Netflix envia e-mail a assinantes após compra da Warner

Notícia causou um abalo sísmico na indústria do entretenimento na última sexta-feira ao oficializar a aquisição do estúdio e o negócio de streaming pelo valor de US$ 82,7 bilhões, incluindo dívidas

PATRICK T. FALLON / AFP A Netflix fechou 2024 com mais de 300 milhões de assinantes



Após o anúncio de que a Netflix fechou um acordo para adquirir a Warner Bros. Discovery, a gigante do streaming enviou um e-mail para seus assinantes com o objetivo de assegurá-los de que a plataforma não sofrerá mudanças por enquanto. A notícia causou um abalo sísmico na indústria do entretenimento na última sexta-feira, 5, ao oficializar a aquisição do estúdio e o negócio de streaming da Warner pelo valor de US$ 82,7 bilhões, incluindo dívidas.

Já entre este sábado e domingo (dias 6 e 7), assinantes receberam o e-mail com o título: “Netflix dá boas-vindas à Warner Bros.”. A carta comunica a compra e diz que os direitos de franquias como Harry Potter e Game of Thrones agora são da empresa, mas continuam em streamings separados por ora.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Por enquanto, nada vai mudar. Nossos serviços de streaming continuarão operando separadamente. Ainda existem alguns passos para que a transição seja concluída, incluindo aprovações regulamentares e de acionistas. Assim que houver novidades, divulgaremos novas informações”, diz o streaming. O e-mail também leva a uma central de perguntas e respostas sobre o acordo.

A Netflix fechou 2024 com mais de 300 milhões de assinantes. A transação tem levantado preocupações em entidades do setor e, para analistas, tem potencial de redefinir Hollywood e os cinemas.

*Com informações do Estadão Conteúdo