Netflix pede ao STF volta da exibição do especial de Natal do Porta dos Fundos

Justiça do Rio de Janeiro determinou nesta quarta a retirada do filme da plataforma

Reprodução O especial do Porta dos Fundos, lançado em dezembro na Netflix, gerou polêmica por retratar Jesus como homossexual



A Netflix fez nesta quinta-feira (9) uma reclamação no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a volta da exibição do “Especial de Natal Porta dos Fundos: A Primeira Tentação de Cristo”. A 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou nesta quarta a retirada do filme da plataforma, além de trailers, making ofs, propagandas ou qualquer alusão publicitária. Se descumprida a decisão, a multa é de R$ 150.000.

O ministro Gilmar Mendes foi definido como relator do pedido. No entanto, como o Poder Judiciário está em recesso até fevereiro, a ação foi distribuída ao presidente da Corte, ministro Dias Toffoli. Cabe a ele julgar as questões que considerar urgentes.

De acordo com a Netflix, a decisão da Justiça do Rio, que atendeu a um pedido da Associação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura, “silencia por meio do medo e da intimidação”.

“Nós apoiamos fortemente a expressão artística e vamos lutar para defender esse importante princípio, que é o coração de grandes histórias”, disse a empresa em nota.