Netflix vai renovar ‘O Príncipe Dragão’ por mais 4 temporadas

Anúncio foi feito durante um painel dedicado à animação na San Diego Comic-Con, que acontece entre os dias 22 e 26 de julho

Divulgação Animação conta a história de dois príncipes humanos que formam uma inesperada aliança com um elfo que foi enviado para matá-los



A Netflix anunciou que vai renovar até a sétima temporada a série O Príncipe Dragão, criada por Aaron Ehasz, produtor de Avatar: A Lenda de Aang, e Justin Richmond. A novidade foi divulgada durante um painel dedicado à animação na San Diego Comic-Con, que acontece entre os dias 22 e 26 de julho, com painéis e anúncios disponibilizados para o público pela internet. De acordo com Ehasz, a sétima temporada será a conclusão da animação.

O terceiro ano da série O Príncipe Dragão foi lançado em 2019. A animação conta a história de dois príncipes humanos que formam uma inesperada aliança com um elfo que foi enviado para matá-los. Com um grande segredo em suas mãos, eles embarcam juntos em uma longa jornada na esperança de acabar com a antiga guerra entre seus povos.

Os criadores revelaram, também, que a Scholastic publicará uma HQ canônica da série, em 8 de outubro, nos Estados Unidos. Eles vão mostrar acontecimentos que se passam logo após o final da terceira temporada.