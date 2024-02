No ‘BBB 24’, Davi passa noite ao lado do Big Fone

Brother acredita que o telefone possa tocar nas próximas horas

Reprodução / Globoplay Brother Davi acampa ao lado do Big Fone



Davi Brito, participante do Big Brother Brasil 2024, permaneceu ao lado do Big Fone durante toda a madrugada desta sexta-feira, 2. Marcus Vinicius se aproximou do brother e perguntou o que ele espera que possa acontecer caso o telefone toque. “Pode ser um ‘você está no paredão’, já pensou?”, indagou Marcus, que logo após desejou boa sorte ao colega. Mesmo após um breve descanso no Quarto Fada, Davi retornou ao seu posto. Na dinâmica desta semana, o Big Fone deve tocar durante a edição do próximo domingo, 4, mas ao contrário do que imagina Marcus Vinicius, o recado no telefone imunizará quem atender e dividirá a casa em dois grupos para a formação do paredão.

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA