Casos de câncer devem aumentar em 77% até 2050, diz OMS

De acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), até 2050 deve ocorrer um aumento de 77% em casos de câncer. Já o Instituto Nacional de Câncer projeta cerca de dois milhões de novos casos entre 2023 e 2025, o que representa um aumento de cerca de 10% em relação a 2022. O câncer de pele não melanoma é o tipo mais comum no país, representando quase um terço de todos os casos. A busca por novas terapias para o tratamento do câncer tem sido estimulada pelo aumento no número de casos da doença no Brasil. Um levantamento mostrou que as vendas de medicamentos oncológicos aumentaram em 30% entre 2021 e 2022. A pesquisa clínica tem desempenhado um papel importante nesse avanço, oferecendo aos pacientes com câncer oportunidades valiosas de tratamento e melhorias na qualidade de vida.

