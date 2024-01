Guardiola confirma retorno de Erling Haaland aos gramados pelo Manchester City

Jogador norueguês estava lesionado desde o dia 6 de dezembro

O técnico Pep Guardiola comunicou nesta terça-feira, 30, que o atacante norueguês Erling Haaland, que estava lesionado desde o início de dezembro, pode retornar aos gramados no próximo jogo do Manchester City nesta quarta-feira, 31. O jogador estará disponível para atuar pelo clube no confronto contra o Burnley, válido pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. Em coletiva de imprensa, Guardiola destacou a presença de Haaland, afirmando que ele fortalece o time: “É a primeira vez que ele está disponível, é um jogador importante para nós”. O atacante dos citizens marcou 14 gols em 15 jogos na liga antes de se lesionar no pé, no dia 6 de dezembro. Atualmente, o Manchester City ocupa a segunda posição na tabela, com cinco pontos a menos e um jogo a menos que o líder Liverpool.

