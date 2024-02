No ‘BBB 24’, Yasmin Brunet afirma estar desconfortável com seu corpo

Modelo afirmou que está se sentindo desconfortável com seu corpo, pois está retendo muito líquido

Reprodução / Globoplay Yasmin Brunet no confessionário do Big Brother Brasil 2024 na manhã desta quinta-feira, 1º de fevereiro



A modelo Yasmin Brunet, confinada no Big Brother Brasil 2024, reclamou na manhã desta quinta-feira, 1º, sobre seu estado de saúde. A sister afirmou estar se sentindo “inchada” e pediu à produção do programa um remédio para tratar o problema. Em conversa com participantes, Yasmin revelou que está com retenção de líquidos e, portanto, sente que seu corpo está muito inchado. “Eu estou muito ansiosa, me sentindo daquele jeito que vocês sabem. Eu ‘tô’ muito inchada, eu ‘tô’ muito desconfortável, não sei o que está acontecendo com meu corpo”, declarou a sister. Apesar de ter tentado pedir diuréticos durante o momento do “Raio-X”, a solicitação não foi atendida. “Está doento muito, precisava de uma drenagem linfática”, disse ao sair do confessionário. Em outro momento do programa, a modelo já havia precisado de remédios e a produção atendeu.

Publicada por Adrielle Farias

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Reportagem produzida com auxílio de IA