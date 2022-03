‘No Ritmo do Coração’ é eleito o melhor filme no Oscar 2022; Duna leva seis prêmios

Agressão e homenagem a Ucrânia marcaram a premiação; Will Smith ganhou a estatueta de melhor ator pela primeira vez

EFE/EPA/ETIENNE LAURENT No Ritmo do Coração ganha como melhor filme no Oscar 2022



‘No Ritmo do Coração’, de Siân Heder, fez jus ao favoritismo e venceu na categoria de melhor filme no Oscar 2022. A obra também levou a estatueta de Melhor Roteiro Adaptado. Mas, o grande vencedor da noite foi Duna, que venceu em seis categorias. A 94º edição do Oscar aconteceu neste domingo, 27, em Los Angeles, Estados Unidos. Durante a premiação, houve uma homenagem a Ucrânia, que a um mês sofre com a invasão das tropas russas. Os participantes fizeram um minuto de silêncio e uma mensagem foi exibida no telão, onde continha um hashtag para quem quiser apoiar a causa. As telas exibiram mensagens pedindo o envio de ajuda e listando as necessidades básicas dos ucranianos, como comida, cuidados médicos e cobertores. “Pedimos a vocês que ajudem a Ucrânia da forma que puderem”, dizia uma delas.”

Outro momento que marcou o evento e gerou um clima de tensão, foi quando Will Smith, agrediu, ao vivo, o comediante Chris Rock. O ator impulsivamente bateu no em Rock para defender sua esposa, Jada Smith, que há tempos sofre com piadas de mau gosto feita pelo comediante. Smith, que venceu como melhor ator pela primeira vez, fez um discurso emocionante ao receber o prêmio e pediu desculpa pelo seu comportamento. “Virei o pai louco, igual o Richard Williams. O amor nos faz fazer coisas loucas”, disse. Jessica Chastain, do filme “Os Olhos de Tammy Faye”, foi eleita a melhor atriz. A cantora Billie Eilish, que venceu como Melhor Canção Original, se tornou a artista mais jovem a vencer na categoria.

Confira os vencedores do Oscar:

Melhor Filme – No Ritmo do Coração

Melhor Ator – Will Smith

Melhor Atriz – Jessica Chastain

Melhor Canção Original – No Time To Die

Melhor Filme de Animação – Encanto

Melhor Curta-Metragem em Live Action – The Long Goodbye

Melhor Filme Estrangeiro – Doraibu mai Kã

Melhor Roteiro Original – Belfast

Melhor Ator Coadjuvante – Troy Kotsur

Melhor Diretor – Jane Campion

Melhor Atriz Coadjuvante – Ariana Debose, de Amor Sublime Amor

Melhor Documentário de Longa-Metragem – Summer of Soul

Melhor Roteiro Adaptado – No Ritmo do Coração

Melhor Maquiagem e Penteados – Os Olhos de Tammy Faye

Melhores Efeitos Visuais – Duna

Melhor Trilha Sonora Original – Duna

Melhor Curta-Metragem de Animação – The Windshield Wiper

Melhor Documentário de curta-Metragem – The Queen of Basketball

Melhor Fotografia – Duna

Melhor Figurino – Cruella

Melhor Montagem – Duna

Melhor Direção de Arte – Duna

Academy Award for Best Sound – Duna