‘Nosso Lar 2’ alcança a marca de 1 milhão de espectadores nos cinemas – Headline News, edição das 13h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Em cartaz há dez dias, o filme ‘Nosso Lar 2 – Os Mensageiros’ alcançou a impressionante marca de 1 milhão de espectadores, repetindo o feito de “Minha Irmã e Eu”, comédia com Tatá Werneck e Ingrid Guimarães. Com uma abertura de renda que ocupa a sexta posição na história do cinema brasileiro.

Rei Charles III está com câncer

O palácio de Buckingham divulgou que o Rei Charles III de 75 anos, foi diagnosticado com câncer. A nota diz que o monarca iniciou nesta segunda um cronograma de tratamentos regulares, durante o qual foi aconselhado pelos médicos a adiar as tarefas públicas.

Polícia Federal apreende norte-americana em Belém

A Polícia Federal prendeu uma norte-americana , um policial militar do Piauí e um motorista no aeroporto de Belém. Com o trio foi apreendido uma grande quantidade de produtos eletrônicos de última geração. Dentro de quatro malas havia dezenas de eletrônicos da Apple.

Sergio Moro se diz vítima de perseguição do PT

O ex-ministro da justiça e atual senador pelo Paraná, Sérgio Moro evitou a antecipar o resultado do julgamento no TRE-PR , que pode levar à cassação de seu mandato. O parlamentar alega que os dados afirmados no processo “não foram confirmados” e nega ter cometido abuso de poder econômico, justificando ser vítima de perseguição do PT e oportunismo do PL.