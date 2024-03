Nova líder do BBB 24 escolhe possíveis indicados para o paredão

Beatriz vence prova de resistência e escolhe possíveis indicados para o paredão, além de liberar participantes do ‘Tá com Nada’.

Reprodução/Globo Beatriz comemora com Alane após vencer prova de resistência no "BBB 24"



A nova líder do Big Brother Brasil 24, Beatriz, foi consagrada após uma prova de resistência de mais de 15 horas. Após escolher seus alvos para o próximo paredão, a vendedora indicou Fernanda, Pitel, Giovanna, Yasmin Brunet e Raquele. Os participantes foram liberados do ‘Tá Com Nada’ por Tadeu Schmidt, exceto aqueles que não foram escolhidos para o VIP pela nova líder. Desde a última quarta-feira, os confinados estavam se alimentando apenas de arroz, feijão e goiabada, após uma série de punições. Beatriz assumiu a liderança pela segunda vez e escolheu Fernanda, Pitel, Giovanna, Yasmin e Raquele como possíveis opções para o paredão. A decisão final será feita no domingo. Antes disso, a líder formou seu VIP com Davi, Matteus, Isabelle e Leidy Elin, deixando Alane de fora após desistir da prova do líder.

O programa ao vivo também anunciou o fim do ‘Tá com Nada’, o que foi recebido com grande alegria pelos participantes. Anteriormente, por conta de punições, os confinados estavam se alimentando apenas com arroz, feijão e goiabada. A prova do líder também trouxe consequências, como cãibras em Davi, que precisou de atendimento médico após passar mal.

*Reportagem produzida com auxílio de IA