Após 15 horas, Bia vence prova de resistência e se torna líder no ‘BBB 24’ pela segunda vez; veja como foi

Reprodução/Globo Beatriz comemora com Alane após vencer prova de resistência no "BBB 24"



A prova de resistência do “BBB 24”, iniciada na madrugada de sexta-feira (8), terminou após 15 horas de duração, com Beatriz sendo a vencedora. Ela se torna a líder da semana e terá a responsabilidade de indicar cinco pessoas para o “Na Mira do Líder”, além de escolher um participante para o paredão que acontecerá no domingo (10). A disputa teve três finalistas, com Matteus sendo o primeiro a desistir após mais de nove horas. A decisão final ficou entre Davi e Bia, com o baiano sendo o último a abandonar a prova, garantindo a liderança para a vendedora. Durante as horas finais da prova, Beatriz e Davi discutiram possíveis indicações para o paredão, considerando Yasmin ou Giovanna como opções. Enquanto Beatriz os descreveu como “duas plantas”, Davi afirmou que escolheria Yasmin “sem chance de retorno”. O motorista de aplicativo tentou convencer a aliada a desistir, argumentando que ela ainda não foi líder e queria ter uma festa em sua homenagem.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na dinâmica da prova, os quatro primeiros brothers que desistiram sofrerão consequências. Lucas Henrique foi para o paredão, MC Bin Laden não poderá participar da próxima Prova do Anjo, Yasmin Brunet não poderá ser imunizada, enquanto Alane foi direto para a Xepa. Os participantes ficaram presos a sete hot dogs gigantes que formaram um carrossel em movimento. Durante a prova, enfrentaram dificuldades como calor, rajadas de vento e fumaça. A liderança foi conquistada por Bia após ela resistir mais tempo no carrossel.

Veja a ordem em que os brothers deixaram a prova do líder:

Lucas Henrique MC Bin Laden Yasmin Brunet Alane Leidy Elin Raquele Fernanda Pitel Giovanna Isabelle Matteus Davi Beatriz (a vencedora)

*Com informações do Estadão Conteúdo