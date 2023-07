O que fazer nas férias de julho? Confira programas de até R$ 60 para crianças e famílias

São Paulo recebe oficinas e exposições lúdicas em SESCs e museus que incentivam a criação e a mão na massa

Mark Ashkanasy/DreamWorks Animation/Divulgação Exposição "Dreamworks Animation" está disponível de terça a domingo no Shopping Cidade São Paulo



Com a chegada das férias de julho, a cidade de São Paulo receberá diferentes eventos para crianças e suas famílias. Muitos deles estão focados em colocar a mão na massa ou até mesmo apenas observar e incentivar a criatividade dos pequenos. O circuito Sesc da capital e da região do ABC tem atividades gratuitas e de baixo custo focadas em grupos. Ao todo, são mais de dez programas selecionados pelo portal da Jovem Pan para aproveitar com a família. No Sesc Carmo, localizado nas proximidades da Praça da Sé, profissionais oferecerão uma oficina de produção de adesivos para crianças e discutirão a participação e o uso dos “stickers” no mundo das artes e das mensagens, seja em ilustrações ou em textos curtos. No Sesc São Caetano, acontecerá uma atividade focada na criação de hortas que mistura atividades lúdicas e discussões sobre ecologia. As crianças poderão desenvolver habilidades para a criação de hortas coletivas. O primeiro encontro aconteceu nos dias 13 de julho. O próximo está marcado para o dia 17, às 11h.

Até 27 de julho, o Sesc Pompeia, na região da Barra Funda, irá receber uma oficina especial para a criação de fantasias inspiradas no folclore brasileiro. A atividade é focada em diferentes seres, como os das águas, da mata e seres assombrados. As máscaras e vestes serão feitas com base nas histórias dos mitos e lendas, aproveitando a imaginação das crianças. O evento acontece sempre das 14h às 17h das datas marcadas e requer retirada de senha com 30 minutos de antecedência. O Sesc Avenida Paulista realizará neste domingo, 16, uma atividade específica para pais, crianças e bebês fazerem em conjunto. Educadores infantojuvenis irão ensinar os cuidados necessários para escutar um disco de vinil, desde o manuseio à interpretação e cuidado com capas e encartes. Apesar de gratuita, a dinâmica tem vagas limitadas.

Além dos Sescs, o mês de julho pode ser uma boa época para revisitar grandes museus da cidade. Entre eles, estão alguns recentemente reinaugurados, como o Museu do Ipiranga e o Museu da Língua Portuguesa. As opções conversam entre diferentes temas como ciência, história e geografia. O Museu do Ipiranga é uma das principais escolhas para o turismo em família em São Paulo. Com informações e curiosidades sobre a história do Brasil Colonial e sua independência, o local oferece entradas gratuitas para crianças de até 6 anos. O restante do público pode conhecer a programação por R$ 30 (inteira) ou R$ 15 (meia-entrada) Após anos fechado desde um incêndio no prédio, o histórico Museu da Língua Portuguesa também é uma das opções, com ingressos que vão de R$ 10 a R$ 20 (e entrada gratuita para crianças de até 7 anos).

No entretenimento, as crianças também poderão ficar por dentro de curiosidades sobre os seus personagens favoritos das telonas. Focado nos personagens da Dreamworks, como Shrek, Madagascar e Poderoso Chefinho, a exposição “Dreamworks Animation” está disponível de terça a domingo no Shopping Cidade São Paulo, localizado na Avenida Paulista. Em casos de agendamento de visita, que dura cerca de 30 minutos, os ingressos custam R$ 45 reais. Para chegar sem horário marcado, as entradas estão sendo vendidos por R$ 60. Para os curiosos e fãs de ciências, o Museu Catavento está com a agenda aberta para o mês de julho de terça a domingo. Na terça-feira, a entrada é gratuita; de quarta-feira a domingo, custa R$ 15 a inteira e R$ 7,50 a meia-entrada para acessar as dependências do museu no centro de São Paulo. Crianças de até 7 anos têm acesso gratuito às exposições.