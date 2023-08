‘Obrigado por tudo, te amo’, diz Tati Quebra Barraco sobre MC Marcinho

Funkeiro, que tratava um quadro de insuficiência cardíaca e renal e estava na fila de transplantes do SUS, morreu neste sábado, 26, aos 45 anos

Reprodução/Instagram/@tatiquebrabarracooficial/@mcmarcinho Tati Quebra Barraco utilizou as redes sociais para lamentar a morte de MC Marcinho



A cantora Tati Quebra Barraco utilizou as redes sociais para homenagear o funkeiro MC Marcinho, que morreu neste sábado, 26, aos 45 anos, no Rio de Janeiro. “Mais uma perda em menos de um mês, para mim, para gente e para o funk. Descanse em paz, meu irmão, obrigada por tudo. Te amo”, escreveu Tati em seu perfil no Instagram. A outra morte citada na postagem é a de MC Kátia, que estava internada desde julho no Hospital Municipal Souza Aguiar para a retirada de um mioma no útero. O músico Márcio André Nepomuceno Garcia, mais conhecido como MC Marcinho, morreu de falência múltipla dos órgãos, depois de três meses internado no hospital Copa D’Or, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ele tratava um quadro de insuficiência cardíaca e renal e estava na fila de transplantes do SUS. O artista teve uma piora no quadro de saúde nos últimos dias. Em nota, a assessoria do hospital confirmou o falecimento do cantor e prestou sua solidariedade à família. “O Hospital Copa D’Or confirma com pesar a morte da paciente Marcio André Nepomuceno Garcia na manhã deste sábado, 26, às 9h10, em decorrência da falência múltipla de órgãos. O hospital se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda”, diz o comunicado divulgado.

MC Marcinho começou a carreira nos anos 90 no funk melódico e lançou seu primeiro álbum solo em 1998, o “Sempre Solitário”, com produção do DJ Marlboro. As músicas “Rap do Solitário” e “Garota Nota 100” foram os destaques e caíram no gosto do público carioca – esta última embalou a recém-finalizada novela “Vai na Fé”, da Rede Globo. O estouro mesmo veio em 2002 com o lançamento de “Falando com as Estrelas”, que trouxe o hit “Glamurosa”, inspirada em Xuxa. Pela melodia de suas letras, ganhou a alcunha de Príncipe do Funk. Desde 2019, Márcio enfrentava problemas de saúde. Naquele ano, teve um princípio de infarto e, no ano seguinte, precisou ser internado com Covid-19. Em fevereiro de 2021, retornou ao hospital com uma infecção bacteriana no pé. Em julho do mesmo ano, o artista implantou um marca-passo após ter problemas cardíacos. Em 2023, ele passou por cirurgia para trocar o aparelho, que apresentou problemas. Desde que foi internado, Marcinho passava por hemodiálise.