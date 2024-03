Oscar 2024: saiba como assistir no Brasil

Cerimônia começa às 19h e será transmitida com tradução e comentários em português

Oscar 2024 será transmitido neste domingo (10), a partir das 19h



A 96ª edição do Oscar será transmitida neste domingo (10), com início às 19h (horário de Brasília) para a chegada das celebridades no red carpet. A cerimônia terá início às 20h com a entrega das primeiras estatuetas, com previsão de duração de 3 horas. A apresentação ficará por conta de Jimmy Kimmel. No Brasil, a transmissão não será realizada em rede aberta, sendo disponível apenas na TV a cabo pelo canal TNT e pela plataforma de streaming Max, antes conhecida como HBO Max.

*Reportagem produzida com auxílio de IA