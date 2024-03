Oscar 2024: Confira previsões e expectativas para a grande noite do cinema

‘Oppenheimer’, épico de Christopher Nolan, lidera com 13 indicações, enquanto ‘Barbie’ recebeu oito

Al Seib ©A.M.P.A.S./Divulgação Cerimônia do Oscar será realizada neste domingo, em Los Angeles



O tapete vermelho está estendido, as estrelas estão alinhadas e os holofotes estão prontos para iluminar a noite mais glamourosa do mundo do cinema: o Oscar 2024. Com uma lista de indicados repleta de talentos e diversidade, as expectativas estão altas para saber quem levará para casa a tão cobiçada estatueta dourada. Vamos dar uma olhada nas principais categorias e nos favoritos deste ano? Lembrando que a lista foi divulgada no último dia 23 de janeiro. O épico de Christopher Nolan, “Oppenheimer”, liderou com 13 indicações, enquanto “Barbie” recebeu oito.

Confira os favoritos das principais categorias

Melhor Filme

“Oppenheimer”: Dirigido por Christopher Nolan, este filme épico recebeu aclamação por sua narrativa envolvente e performances excepcionais.

“Barbie” : Uma surpresa entre os indicados, este filme cativou o público com sua abordagem única e estilo visual distinto.

“Assassinos da Lua das Flores”: Dirigido por Martin Scorsese e estrelado por Leonardo DiCaprio, este drama intrigante conquistou a atenção dos críticos.

Melhor Direção

Christopher Nolan , por “Oppenheimer”

Martin Scorsese , por “Assassinos da Lua das Flores”

Justine Triet, por “Anatomia de uma Queda”

Melhor Ator

Cillian Murphy , em “Oppenheimer”

Bradley Cooper , em “Maestro”

Colman Domingo, em “Rustin”

Melhor Atriz

Lily Gladstone , em “Assassinos da Lua das Flores”

Sandra Hüller , em “Anatomia de uma Queda”

Emma Stone, em “Pobres Criaturas”

Melhor Ator Coadjuvante

Robert Downey Jr. , em “Oppenheimer”

Robert De Niro , em “Assassinos da Lua das Flores”

Ryan Gosling, em “Barbie”

Melhor Atriz Coadjuvante

Emily Blunt , em “Oppenheimer”

America Ferrera , em “Barbie”

Da’Vine Joy Randolph, em “Os Rejeitados”

À medida que nos aproximamos da grande noite do Oscar, as expectativas estão nas alturas e as apostas estão sendo feitas. Com uma lista de indicados tão diversificada e repleta de talentos, é difícil prever quem sairá vitorioso. Será que “Oppenheimer” reinará supremo com suas 13 indicações? Ou “Barbie” surpreenderá a todos, conquistando o coração dos votantes da Academia?

E para você, quais são as suas apostas para os vencedores deste ano? Está ansioso para ver quem levará para casa a tão cobiçada estatueta dourada? Compartilhe conosco suas expectativas e esteja preparado para uma noite de emoções e surpresas no Oscar 2024. Independentemente dos resultados, o Oscar 2024 será uma celebração do talento excepcional e da criatividade no cinema, oferecendo aos espectadores uma visão dos melhores trabalhos produzidos pela indústria cinematográfica no último ano.