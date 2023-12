Pai de Amy Winehouse processa amigas por lucro com venda de bens pessoais da cantora

Mitch Winehouse afirma que dupla enviou itens para dois leilões realizados em 2021 e 2023

Instagram/@amywinehouse Pai da cantora pede uma indenização de 732 mil libras (cerca de R$ 4,5 milhões)



O pai de Amy Winehouse, Mitch Winehouse, entrou com um processo contra duas amigas da cantora, alegando que elas lucraram com a venda de bens pessoais da artista em um leilão. Mitch, que é o administrador do patrimônio da cantora, pede uma indenização de 732 mil libras (cerca de R$ 4,5 milhões). As informações foram divulgadas pelo site britânico Daily Mail. De acordo com Mitch, Naomi Parry e Catriona Gourlay enviaram diversos itens de propriedade pessoal de Amy para dois leilões realizados em 2021 e neste ano. Ele argumenta que, ao venderem esses objetos, as amigas converteram a propriedade da cantora para seu próprio benefício. Por isso, ele está solicitando 534 mil libras (R$ 3,2 milhões) de Naomi e 198 mil libras (R$ 1,2 milhão) de Catriona, que é apontada como suposta amante de Amy.

Em novembro, o Amy Winehouse Estate emitiu um comunicado informando que os itens de vida e carreira da cantora foram doados em 2021, com 30% dos lucros sendo destinados à Amy Winehouse Foundation. No entanto, o comunicado revelou que dois indivíduos venderam vários itens relacionados a Amy nesse leilão e ficaram com os lucros. Além disso, eles colocaram mais itens relacionados à cantora em um leilão posterior, gerando somas de seis dígitos para cada um. Diante disso, a organização questionou como esses indivíduos, identificados posteriormente como Naomi e Catriona, obtiveram posse dos itens e não obteve respostas satisfatórias. Por isso, o espólio decidiu entrar com um processo legal para esclarecer a situação. Amy Winehouse faleceu em 2011, aos 27 anos, devido a intoxicação alcoólica.