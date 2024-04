Palco da Madonna em show no Rio será duas vezes maior do que os de outros shows

Conforme a Prefeitura do Rio é esperado mais de 1 milhão de pessoas, entre turistas, moradores, estrageiros e mais

Caiano Midam/Divulgação A segurança será igual ao do Ano Novo carioca, com muita segurança e policiamento



Madonna, que se apresenta no próximo dia (4) de maio em Copacabana, Rio de Janeiro, e tem previsão de início para às 21h30 e duração de duas horas, contará com um palco duas vezes maior que o usado durante outras apresentações da turnê. A “Celebration Tour” terá apresentação única na América do Sul e o show já tem movimentado a economia da cidade carioca. O palco terá uma estrutura de 812 m², erguida a 2,40 metros do chão para possibilitar uma maior visibilidade do público. Além disso, o palco terá 24 metros de frente e um pé direito de 18 metros, bem como três passarelas para que a cantora possa se locomover e interagir com os fãs, além de um grupo de bailarinos que se apresentará junto com a cantora. A passarela principal contará com 22 metros de extensão, já as laterais têm 20 metros cada. Segundo a prefeitura do Rio de Janeiro, o público estimado é de pelo menos 1 milhão de pessoas, “entre cariocas e moradores da região metropolitana, turistas nacionais e estrangeiros”.