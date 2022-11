‘Pantera Negra 2’ conquista segunda maior bilheteria em fim de semana de estreia e arrecada quase R$ 2 bilhões

‘Wakanda para Sempre’ foi gravado após a morte do astro Chadwick Boseman e mostra a força feminina, o luto e a ação

O filme Pantera Negra: Wakanda para Sempre arrecadou quase R$ 1,75 bilhões (US$ 330 milhões) nos cinemas do mundo todo e conquistou a segunda maior bilheteria em um fim de semana de estreia neste ano. Para se ter ideia do sucesso do longa da Marvel, no primeiro filme “O Pantera Negra“, foram arrecadados US$ 202 milhões no fim de semana de estreia, em fevereiro de 2018. Vale lembrar que o ator que interpretava o Pantera Negra no primeiro filme, Chadwick Boseman, morreu aos 43 anos, em agosto de 2020, nos Estados Unidos. Ele lutava contra um câncer no cólon desde 2016. Wakanda para Sempre foi gravado após a morte do astro e mostra a força feminina, o luto e a ação.