Felipão anuncia aposentadoria como treinador

Técnico do pentacampeonato mundial da seleção brasileira seguirá no Athletico-PR, mas no cargo de diretor técnico

Felipão será diretor técnico do Athletico-PR na temporada do próximo ano



O técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, anunciou, aos 74 anos, sua aposentadoria como treinador de futebol. A partida entre Athletico-PR e Botafogo será a sua última em um banco de reservas. O comandante da seleção brasileira no pentacampeonato continuará na equipe paranaense, mas no cargo de diretor técnico. Paulo Turra, auxiliar técnico e braço-direito do treinador, deve assumir a função à beira do campo. A mudança, no entanto, ainda não foi formalizado pelo clube. “Vou parar como treinador, o novo comandante deve ser o Paulo Turra, serei o diretor técnico, um cargo novo, que não conheço muito bem, mas que vou procurar aprender o mais rápido possível”, disse em entrevista ao Furacão Live antes do duelo contra os botafoguenses.

Com mais de 40 anos de carreira como técnico, Felipão ostenta, além do título da Copa do Mundo de 2002, dois títulos do Brasileirão, uma Libertadores, quatro taças da Copa do Brasil e passagem por sete seleções. Desde o início de sua carreira, Scolari conquistou mais de 800 vitórias. Nesta temporada à frente do Furacão, foram 46 jogos, 21 vitórias, 14 empates e 11 derrotas. O clube paranaense chegou à final da Libertadores, mas foi derrotado pelo Flamengo, por 1 a 0, no dia 29 de outubro. Curiosamente, a última missão da carreira do treinador é garantir a classificação do Athletico-PR para a edição de 2023 do torneio continental. Para isso, basta vencer o Botafogo, na Arena da Baixada, em confronto válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro.