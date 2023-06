Parada do Orgulho LGBT traz Pabllo Vittar, Daniela Mercury e Pocah para shows; confira a programação

Evento se divide em trios na capital paulista e também realizará programação voltada para gastronomia, empreendedorismo e artesanato em outros pontos da cidade

Daniel Teixeira/Estadão Conteúdo Edição do ano passado da Parada LGBT, em São Paulo, reuniu cerca de 3 milhões de pessoas



Neste domingo, 11, acontece a 27ª Parada do Orgulho LGBT, em São Paulo. Algumas atrações musicais foram confirmadas pelos organizadores do evento, que tem o início marcado para 11h da manhã. Entre os nomes, estão confirmados artistas de axé, rap, funk e pop. Ao todo, eles serão divididos em trio elétricos de diferentes patrocinadores e parceiros do evento. No Trio 7, a artista Filipe Catto, que se reconhece como trans não binária, irá apresentar músicas de seus mais de 5 álbuns. No Trio 11, a drag queen Pabllo Vittar chega com canções de seu álbum mais recente, “Noitada”, lançado neste semestre. A festa segue com a cantora Daniela Mercury e o bloco de carnaval “Agrada Gregos”, no Trio 13. Entre cantores e coletivos, outros nomes recentes da música LGBT como Majur, Thiago Pantaleão, Urias e Batekoo também estarão presente ao longo da comemoração. No fim do dia, a programação fecha com Pocah no Trio 18.

Além do roteiro musical, os organizadores da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo desenvolveram um cronograma expandido para todo o feriado, com palestras, guias e feiras gratuitas sobre diferentes temas. Entre os assuntos, estão as rodas de conversa sobre vivência com HIV e parentalidade para pessoas LGBTQIA+, que acontece no dia 8, no Memorial da América Latina. No mesmo local, também haverá um circuito de gastronomia, artesanato, exposições e produtos feitos por pessoas LGBT ou de temática da sigla. Todas as atividades são gratuitas, mas precisam de inscrição prévia disponibilizada nas redes oficiais da Parada LGBT de SP. Também no centro de São Paulo, precisamente no Largo do Arouche, acontece a 6ª Marcha do Orgulho Trans, no dia 9 de junho. A ideia é que o evento represente, especificamente, pessoas travestis, transgêneros binárias e não binárias da cidade de São Paulo. O evento começa às 11h e termina às 21h.

