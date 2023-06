Ana Maria Braga faz piada ao ensinar beijo grego ao vivo: ‘Mais comum do que se imagina’

Apresentadora não poupou piadas de duplo sentido ao mostrar receita que leva língua e rabo de boi

Reprodução/Globo Ana Maria Braga se divertiu ao mostrar receita de beijo grego no 'Mais Você'



A apresentadora Ana Maria Braga não economizou nas piadas de duplo sentido ao exibir no “Mais Você” desta quarta-feira, 7, uma receita que viralizou nas redes sociais por se chamar beijo grego. A artista começou falando para Felipe Andreoli e Ju Massaoka que é fã de carne de segunda e, nesse momento, disparou: “Tem que aproveitar tudo, inclusive rabo e língua, eu adoro”. O apresentador do “Globo Esporte” disse que não gostava de língua de boi e Ana Maria rapidamente declarou: “É que você nunca comeu a minha língua”. Dando risada, Felipe respondeu: “A gente vai ter que experimentar”. A receita, que tem como principais ingredientes língua e rabo bovino, foi ensinada pela cozinheira Janiele Oliveira, que começou a postar suas receitas no período da pandemia e se tornou um sucesso nas redes sociais. O vídeo em que a influenciadora ensina a fazer beijo grego foi exibido na atração matinal da Globo e a apresentadora brincou: “Quem diria que [Janiele] sabe tudo isso com 23 anos”.

Ao experimentar o prato ao vivo, Ana Maria continuou fazendo piadas de duplo sentido e assustou seus parceiros ao comentar: “Tem uma curiosidade, o beijo grego é muito mais comum do que se imagina”. “É?”, disse Felipe assustado. “Oi?”, acrescentou Ju. A apresentadora explicou: “Nos bares. Ele é servido em formato de bolinho em um bar lá no Rio de Janeiro. É apetitoso. Um beijo grego bem feitinho, pelo jeito, vale em qualquer versão”. Entrando no clima, Ju falou: “A pergunta que não quer calar: Felipe Andreoli, gostou do beijo grego?”. O apresentador esportivo respondeu em tom de brincadeira: “Gostei, acho que vou tentar outras vezes. Amor, prepara essa receita que amanhã é feriado”. Vale pontuar que beijo grego é o nome de uma prática sexual que consiste em beijar e lamber a região anal.