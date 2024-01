Yasmin Brunet se assunta com própio cabelo no BBB 24 e faz comparação com Britney Spears: ‘Bizarro’

Modelo é conhecida por seus cabelos longos e bem cuidados, que lhe renderam o apelido de sereia

Reprodução/Globoplay Yasmin Brunet é conhecida por seu cadelo impecável que lhe rendeu apelido de sereia



Yasmin Brunet ficou chocada ao ver o estado de seu cabelo ao acordar nesta quinta-feira, 11, após a primeira festa no BBB 24. Conhecida por seus cabelos longos e bem cuidados, que lhe renderam o apelido de sereia, a modelo comparou a atual condição de seus fios com o momento em que Britney Spears teve problemas com um mega hair. A modelo expressou sua insatisfação com a situação, afirmando que seu cabelo estava “bizarro”. “Caral**! Jesus, meu cabelo. Que por** é essa? Parece a Britney Spears quando ela colocou mega [hair] e deu errado, sabe? Bizarro”, disse a modelo. O perfil de Yasmin no Instagram aproveitou a situação para fazer uma brincadeira, afirmando que “o meme é real” e que o cabelo da sereia estava em apuros.

