Patrícia Poeta comemora aniversário em São Paulo com festa temática de samba e churrasco

Festa contou com a presença da equipe do programa Encontro e a Bateria do Império da Casa Verde

Instagram/Reprodução/PatriciaPoeta Jornalista comemorou seus 46 anos ao lado de amigos e colegas de trabalho



Em celebração ao seu aniversário de 46 anos, a jornalista e apresentadora Patrícia Poeta reuniu amigos e colegas de trabalho em um restaurante de São Paulo, na sexta-feira, 21. Apaixonada por samba e churrasco, a aniversariante usou as paixões como tema da festa, que contou com a presença de toda a equipe do programa Encontro, incluindo os co-apresentadores Tati Machado e Manoel Soares. Os convidados puderam desfrutar um show do grupo SambaBar e a Bateria do Império da Casa Verde com a pasista Ivi Mesquita. Em seu Instagram, Patrícia celebrou o momento: “Viva a vida! Viva o novo ciclo! Celebrando com essa turma que amo! Tem sido um momento incrível de vida! Gratidão🙏🏼❤️”, escreveu.

