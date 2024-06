Peça de Fernanda Montenegro tem ingressos esgotados para todas as datas

Em nota, o Sesc São Paulo lamentou os transtornos ocorridos e disse que os cerca de 10 mil ingressos vendidos, em um curto período, reforçam o compromisso da instituição com a democratização do acesso à cultura

Os ingressos para o espetáculo “Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir”, no Sesc 14 Bis, se esgotaram no segundo dia de vendas. Convites para todos os 10 mil assentos dos 20 dias de apresentação já foram vendidos pelo aplicativo do Sesc ou nas unidades. Em nota, o Sesc afirmou que foram mais de 130 mil acessos simultâneos durante a venda online. Na venda presencial, em menos de 30 minutos já não haviam mais lugares disponíveis, segundo informações não-oficiais repassadas por um funcionário do Sesc. “O Sesc São Paulo lamenta os transtornos ocorridos e entende que os cerca de 10 mil ingressos esgotados, em um curto período, reforçam o compromisso da instituição em fomentar ações de formação de público e democratização do acesso à cultura”, esclarece a assessoria do Sesc 14 Bis.

O espetáculo estreia no dia 20 de junho e fica em cartaz até 21 de julho no Sesc 14 Bis, em São Paulo. Uma porcentagem dos ingressos foi liberado para a venda online, que começou na terça-feira (11) e se esgotou em poucas horas. Já na tarde desta quarta-feira (12), fãs lotaram as unidades do Sesc São Paulo. Nas redes sociais, alguns compartilharam imagens das enormes filas formadas para a comprar de ingressos para o espetáculo.

“Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir” é dirigido e interpretado pela atriz e inspirado na obra “A Cerimônia do Adeus”, da filósofa francesa Simone de Beauvoir. A atriz comentou sobre seu primeiro contato com Beauvoir. “Minha aproximação com a obra de Simone de Beauvoir vem desde quando eu tinha 20 anos. Essa fundamental feminista é uma personalidade referencial na minha geração”, afirmou Fernanda Montenegro.

Publicado por Carolina Ferreira

*Com informações do Estadão Conteúdo