Pedro Cardoso diz que TV Globo está acabando: ‘Apesar de todos o problemas que ela tem’

declaração foi dada no programa Sem Censura, comandado pela apresentadora Cissa Guimarães na TV Brasil

Reprodução/Instagram/pedrocardosoeumesmo Ator disse que isso também afeta a comédia no Brasil, já que muito comediantes preferem apresentar shows no estilo stand-up



O ator e comediante Pedro Cardoso, conhecido pelo personagem Agostinho Carrara no seriado ‘A Grande Família’, afirmou na terça-feira, 16, que a TV Globo “está acabando”. A declaração foi dada no programa Sem Censura, comandado pela apresentadora Cissa Guimarães na TV Brasil. “A Rede Globo está acabando, infelizmente. Apesar de todos os problemas que a Rede Globo tem, eu acho muito ruim que a gente perca uma emissora como a Rede Globo e comece a viver debaixo de empresas americanas, como Netflix, Fox”, afirmou Cardoso. Para o ator, é de se lamentar que uma empresa brasileira perca mercado na produção de conteúdo. “Os donos da Rede Globo vivem no Brasil, querem ganhar dinheiro aqui, é importante para eles o Brasil. Essas empresas [Netflix e Fox] são americanas. O Brasil é um oportunidade para elas ganharem dinheiro. Elas não têm interesse nenhum no Brasil”, continuou.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Cardoso chamou esse movimento de “invasão americana”. O ator disse que isso também afeta a comédia no Brasil, já que muito comediantes preferem apresentar shows no estilo stand-up. “Stand-up é uma tradição americana muito forte. É o desaparecimento do personagem. Eu acho grave o desaparecimento do personagem. É mais uma vez cultivar a primeira pessoa excessiva”, afirmou também. Cardoso foi contratado da Globo até 2014, mesmo ano em que ‘A Grande Família’ chegou ao fim depois de 13 anos no ar. Na emissora, o ator participou de novelas como Bebê a Bordo e Vamp e das minisséries Anos Rebeldes e A, E, I, O Urca. Ele também foi protagonista e roteirista da série ‘A Comédia da Vida Privada’, exibida entre 1995 e 1997.

Publicado por Heverton Nascimento

*Com informações de Estadão Conteúdo