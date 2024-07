Emprego de aeronave Black Hawk encurta tempo de resposta no combate aos incêndios no Pantanal de MT

Operação Conjunta Pantanal II conta com o emprego da aeronave que pertence à Força Aérea Brasileira

Comando Operacional Conjunto Pantanal II foi ativado no dia 27 de junho



Desde a última segunda-feira (14), a Operação Conjunta Pantanal II conta com o emprego da aeronave H-60 Black Hawk, na região da Base Jaguar, no Mato Grosso, permitindo encurtar o tempo de resposta nas ações de combate aos incêndios naquela região. O H-60 Black Hawk, da Força Aérea Brasileira (FAB), é conhecido por sua versatilidade e capacidade de realizar diversas missões. Esta aeronave multimissão de médio porte é amplamente empregada em operações de infiltração e exfiltração de tropas, bem como em missões de resgate e busca e salvamento. Com uma velocidade de até 295 quilômetros por hora, o Black Hawk pode transportar até 15 pessoas, incluindo a tripulação, e é capaz de operar em áreas de difícil acesso. Sua atuação na Operação Pantanal II tem como objetivo o apoio logístico, a rápida resposta na busca de focos de incêndio e salvamento a todos os envolvidos na operação. A aeronave já realizou em dois dias de atuação 5 voos, transportando 27 brigadistas da ICMBio e militares da Marinha.

Operação Pantanal II

O Comando Operacional Conjunto Pantanal II foi ativado no dia 27 de junho, por meio da portaria 3.179, assinada pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Com essa medida, as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica somam esforços para combater os incêndios na região do Pantanal, pelo período de quatro meses. As atividades do Comando Conjunto estarão sob a responsabilidade do General de Exército Baganha. As ações são desencadeadas nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, contando com seis helicópteros, dois aviões, embarcações e viaturas para transporte de militares, brigadistas e equipamentos, além de meios que garantam suporte a todos os envolvidos. O emprego de militares nesta operação é de extrema funcionalidade, visto que esses profissionais são capacitados para atuar diuturnamente em condições extremas, sob a missão de defender vidas e o bioma pantaneiro.

Comunicação

O Comando Conjunto da Operação Pantanal II disponibilizou antenas T3 Sat (Telebras) na Base Jaguar. O equipamento é operado por militares do 9º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica (9º B Com GE) e fornece meios de rede (intranet e internet) aos usuários das instalações, montadas com o objetivo de fornecer infraestrutura logística aos combatentes do fogo no bioma Pantanal. A base está localizada no km 100 da Rodovia Transpantaneira, área com pouca infraestrutura de rede. Com os equipamentos, será possível realizar a consciência situacional e operação de sistemas utilizados no Comando Conjunto e órgãos de segurança pública envolvidos nas atividades. As antenas são gerenciadas pelo Ministério da Defesa em coordenação com o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CEMSIPAM). Este tipo de solução transportável visa atender, principalmente, forças de defesa, de segurança pública e demais órgãos que necessitam de conexão na transmissão de dados nas operações localizadas em regiões remotas no Brasil, com destaque no Pantanal.

