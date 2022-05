Plateia xinga Anitta em show de Zé Neto e sertanejo ironiza: ‘Vamos rezar por essas pessoas’

Durante apresentação em Dourados, no Mato Grosso do Sul, fãs gritavam em coro: ‘Ei, Anitta, vai tomar no c*’; episódio acontece dias após cantor sertanejo alfinetar a dona do hit ‘Envolver’ citando a Lei Rouanet

Montagem, sobre fotos: Reprodução/Instagram/@anitta/@zenetoecristiano Em gravação compartilhada por fãs no Instagram, é possível ver parte dos fãs gritarem em coro: "Ei, Anitta, vai tomar no c*"



Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a plateia de um show da dupla Zé Neto e Cristiano xingando a cantora Anitta. Em gravação compartilhada por fãs no Instagram, é possível ver parte dos fãs gritarem, em coro: “Ei, Anitta, vai tomar no c*”, durante apresentação dos sertanejos em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Nesse momento, o cantor interrompe a plateia e, sem mencionar o nome da cantora, pede “reza por essas pessoas”. “Gente, não precisa. Vamos rezar por essas pessoas e que Deus abra a mente delas e que elas entendam. Que venha um dia, que um dia só na vida, calce uma botina amarela, entre num curral cheio de bost* para separar o gado, tirar um leite, passar peia em um bezerro. E ver que a vaca não dá leite, você tem que ir lá tirar. O leite que você compra na caixinha não vem bonitinho da caixinha, alguém tirou”, afirmou Zé Neto. Embora o show tenha acontecido na última quinta-feira, 19, as gravações ganharam força entre os fãs do sertanejo nesta sexta-feira, 20.

O episódio aconteceu dias após Zé Neto alfinetar a dona do hit “Envolver” em show realizado em Sorriso, no Mato Grosso. Na ocasião, ele se posicionou contra o uso de dinheiro público pela Lei Rouanet e zombou de uma tatuagem que a cantora fez próxima ao ânus. “Estamos aqui no Matro Grosso, um dos Estados que sustentou o Brasil durante a pandemia. Nós somos artistas que não precisamos da Lei Rouanet, o nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no toba para mostrar se está bem ou não”, discursou Neto. Após a fala polêmica, o sertanejo foi criticado nas redes sociais, situação que se repetiu neste sábado, 21.