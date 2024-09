Playstation lança ‘Astro Bot’ na sexta-feira, um jogo para quem gosta de buscar referências gamers

A empresa vai realizar evento gratuito em São Paulo durante o sábado (7), que contará com o sorteio de consoles e acessórios

Divulgação/Playstation O jogo de plataforma traz 80 níveis distribuídos por seis galáxias e 50 planetas, com três níveis de dificuldade



“Astro Bot”, desenvolvido pelo estúdio Team ASOBI, chega nesta sexta-feira (6) exclusivamente para PlayStation 5. O jogo de plataforma traz 80 níveis distribuídos por seis galáxias e 50 planetas, com três níveis de dificuldade que atendem tanto a jogadores casuais quanto os que buscam desafios mais intensos. Em cada fase, muitas referências ao mundo dos jogos e franquias clássicas, como Crash Bandicoot e God of War podem ser encontradas.

Para marcar a chegada do jogo, a empresa realizará um evento gratuito no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo, no sábado (7), das 10h às 21h. Os visitantes poderão experimentar o jogo em primeira mão nas 12 estações de jogos e explorar um espaço temático dedicado ao universo do game, além deter a chance de ganhar prêmios como consoles, acessórios e itens exclusivos relacionados ao jogo.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O evento ocorrerá no Cubo, no último andar do shopping, e promete uma experiência imersiva desde a entrada, com um corredor temático que traz a trilha sonora do jogo. O ambiente recria cenários e personagens do game, oferecendo áreas instagramáveis para os visitantes registrarem suas experiências.

SERVIÇO

Data: sábado, 7 de setembro

Horário: 10h – 21h

Local: Shopping JK Iguatemi | Cubo JK – último andar

Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 – Vila Olímpia, São Paulo – SP

Entrada gratuita