Novo trailer do game ‘Mortal Kombat 1’ mostra a próxima personagem da expansão, Cyrax

Lutador retorna à franquia com uma nova roupagem, agora como mulher e não mais um ciborgue: DLC chega dia 24 de setembro

Reprodução/Warner Bros. Gaming Personagem é um clássico da franquia e apareceu pela primeira vez em 1995



A Warner Bros. Games divulgou hoje um novo trailer de gameplay de Mortal Kombat 1: Reina o Kaos, dando destaque a Cyrax, uma das seis personagens jogáveis que chegarão ao elenco como parte da expansão. O vídeo mostra de forma detalhada as habilidades e movimentos de Cyrax, além de elementos de história que dão uma visão de seu papel único dentro do universo reimaginado de Mortal Kombat 1. O novo vídeo também mostra um pouco do Animality de Cyrax, um brutal movimento de finalização, que permite que ela se transforme em uma vespa para aniquilar seus oponentes derrotados.

Os Animalities, já favoritos dos fãs, estarão disponíveis como conteúdo gratuito para todos os donos de Mortal Kombat 1 em conjunto com o lançamento de Mortal Kombat 1: Reina o Kaos em 24 de setembro (terça-feira). Além disso, novos jogadores podem se juntar à luta com Mortal Kombat 1: Reina o Kaos Kollection, já disponível para pré-venda no PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.

Ao comprar na pré-venda, os jogadores ganham acesso imediato ao jogo base de Mortal Kombat 1, o Kombat Pack anterior e 1.250 Kristais de Dragão (moeda do jogo), além de acesso à expansão Reina o Kaos.

Confira o trailer