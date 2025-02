Polícia analisa imagens para identificar agressor de Marcelo Rubens Paiva em desfile de bloco em SP

A SSP disse, em nota, que a polícia ‘permanece à disposição da vítima para a formalização da ocorrência e continuidade nas investigações’; o Acadêmicos do Baixo Augusta lamenta o ocorrido

ROBERTO SUNGI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O escritor se locomovia pela parte de dentro da área isolada e usava uma máscara da atriz Fernanda Torres no momento da agressão



A Polícia Civil de São Paulo analisa imagens para tentar identificar e encontrar o responsável pela agressão ao escritor Marcelo Rubens Paiva, neste domingo (23), durante o desfile do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, do qual é porta-estandarte há 16 anos. Um homem lançou uma mochila, uma lata de bebida e uma camiseta em Paiva, que, felizmente, não sofreu ferimentos. A Secretaria de Segurança Pública disse, em nota, que a polícia “permanece à disposição da vítima para a formalização da ocorrência e continuidade nas investigações”.

Vídeos que circulam nas redes mostram o momento em que os objetos foram arremessados. O agressor, do lado de fora do cordão de isolamento, joga o objeto com força, que resvala na cabeça de Marcelo. O escritor, que é cadeirante, se locomovia pela parte de dentro da área isolada e usava uma máscara da atriz Fernanda Torres, que interpretou Eunice Paiva (mãe de Marcelo) em “Ainda Estou Aqui”. Ele desvia da mochila, que parece não atingi-lo. Em outros registros, o suposto agressor ainda faz gestos obscenos contra o escritor e contra fotógrafos que registraram a cena.

O bloco Acadêmicos do Baixo Augusta expressou sua indignação em relação ao ato de violência, ressaltando que o episódio ocorreu em um momento de celebração e homenagens a Marcelo, que é um dos fundadores e porta-estandarte da agremiação. A situação gerou preocupação entre os participantes do evento.

“O Acadêmicos do Baixo Augusta lamenta o ocorrido no início do bloco. Durante as homenagens ao Marcelo Rubens Paiva, fundador e porta-estandarte do bloco há 16 anos, um folião jogou objetos na direção do Marcelo. Foi um susto, uma violência nunca vista. O triste ocorrido não apagou o brilho da homenagem”, informou o bloco, em um comunicado.

Já Marcelo Rubens Paiva foi mais sutil ao se manifestar. Ele compartilhou a primeira estrofe da canção “É Preciso Dar Um Jeito, Meu Amigo”, de Erasmo Carlos, trilha sonora do filme “Ainda Estou Aqui”, baseado no livro de sua autoria.

