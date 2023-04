Polícia Civil do Rio de Janeiro indicia Cara de Sapato e MC Guimê por importunação sexual

Durante uma festa do Big Brother Brasil 2023 em março, cantor e lutador teriam abusado da mexicana Dania Mendez

Reprodução/ TV Globo Caso envolvendo MC Guimê e Cara de Sapato aconteceu durante participação da dupla no Big Brother Brasil 2023



A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu o inquérito que investigava o cantor MC Guimê e o lutador Cara de Sapato pelo crime de importunação sexual. A dupla foi indiciada e o inquérito foi enviado para o Ministério Público. Durante uma festa do Big Brother Brasil 2023 em março, Guimê a Cara de Sapato teriam abusado da mexicana Dania Mendez, que fazia um intercâmbio na casa mais vigiada do Brasil. Na oportunidade, o cantor passou a mão no corpo da mexicana sem o consentimento dela. Já o lutador a beijou e fez contatos físicos forçados. Na noite seguinte, os dois foram expulsos do programa. Inclusive, na época, as equipes dos participantes pediram desculpas pelas atitudes de ambos. A investigação contra a dupla se iniciou em 16 de março e durou pouco mais de um mês. O Ministério Público do Rio de janeiro recebeu o inquérito nesta quarta-feira, 26. A 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Violência Doméstica da Área Oeste vai determinar se denuncia ou não a dupla. O caso está sob sigilo. O site da Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de ambos, mas até o momento não obteve resposta.