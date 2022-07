Com sintomas gripais, Roberto Carlos adia novos shows no Rio de Janeiro

Recentemente o cantor também transferiu apresentações que aconteceriam na capital paulista

SILVANA GARZARO/ESTADÃO CONTEÚDO Roberto Carlos: gripe fez com que mudasse datas das apresentações



Os cariocas terão de esperar um pouco mais para assistir aos shows de Roberto Carlos, que aconteceriam neste sábado, 2, e no domingo, 3 , no Rio de Janeiro. O Rei testou negativo para Covid-19, mas tem fortes sintomas de gripe. Em nota, a assessoria do cantor informou na última sexta-feira, 1, que “para a segurança e proteção de todos”, os shows foram transferidos para os dias 23 e 24 julho. Um terceiro show que aconteceria na próxima quarta-feira, 6, também mudou para o dia 13 deste mês. Recentemente, o cantor alterou a agenda de São Paulo. Os shows na capital paulista dos dias 24 e 25 de de junho foram remarcados para 27 e 28 de julho, quarta-feira e quinta-feira.