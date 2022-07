Simone Biles e Megan Rapinoe receberão Medalha da Liberdade nos EUA

Prêmio é considerado a maior honra civil do país; Denzel Washington e Steve Jobs também estão na lista

Reprodução/ EFE Simone denunciou assédio sexual na ginástica dos EUA e Megan luta constantemente por igualdade no futebol feminino



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, entregará a Medalha da Liberdade para a ginasta Simone Biles, dona de quatro medalhas de ouro olímpicas, para a jogadora de futebol Megan Rapinoe, eleita uma vez a melhor do mundo na modalidade, e para o ator Denzel Washington, vencedor do Oscar. A Casa Branca anunciou nesta sexta-feira, 1º, a lista das pessoas que receberão a condecoração, que inclui personalidades do mundo, da cultura, das ciências e do esporte. Entre os homenageados póstumos estarão o cofundador da Apple, Steve Jobs, e o ex-senador republicano John McCain. “A Medalha da Liberdade é a maior honra civil do país, oferecida à indivíduos que realizaram contribuições exemplares à prosperidade, valores ou segurança dos Estados Unidos”, indica comunicado emitido pelo governo. A nota aponta que a solenidade de entrega será realizada na próxima quinta-feira, dia 7. O governo de Biden decidiu destacar o “ativismo de Biles pela saúde mental e a segurança dos atletas, os jovens em sistemas de acolhimento e as vítimas de abusos sexuais”.

A ginasta é uma das centenas que acusaram o ex-médico da equipe olímpica dos EUA Larry Nassar de abuso sexual, em caso que coincidiu com o nascimento do movimento #MeToo. Outra homenageada, Megan Rapinoe, atual capitã do OL Reign e uma das maiores jogadoras da história da seleção americana, que venceu o prêmio The Best da Fifa em 2019, é ativista pelos direitos do coletivo LGBT. Entre os condecorados também estão o astro do cinema Denzel Washington; a enfermeira Sandra Lindsay, primeira pessoa a receber a vacina contra a Covid-19 no país; a ex-deputada democrata Gabrielle Giffords, que decidiu levantar a bandeira do controle de armas, após sofrer atentado a tiros. Completam a lista representantes de diferentes organizações, como o ex-embaixador Raúl Yzaguirre; a ativista Diane Nash, que atuou ao lado de Martin Luther King, entre outros e outras.

*Com informações da EFE