Primeiro beijo de Angélica vai parar na enfermaria: ‘O menino desmaiou’

Artista foi obrigada pela mãe a recusar o primeiro pedido de namoro na escola em que estudava

Reprodução/YouTube/ Mina Bem Estar Primeiro romance da apresentadora ocorreu na escola, quando tinha entre 12 e 13 anos



A apresentadora Angélica revelou, nesta terça-feira, 12, que o seu primeiro beijo parou na enfermaria do colégio em que estudava. “O menino desmaiou na hora”, disse durante participação no podcast Quem Pode, Pod. O primeiro romance da artista ocorreu na escola, quando tinha entre 12 e 13 anos. “Eu fui beijar ele atrás do orelhão do colégio”, comentou. Na época, a mãe Angelina Ksyvickis obrigou Angélica a recusar o pedido de namoro. “Ele pediu para namorar comigo, contei para a minha melhor amiga e ela ligou para minha mãe”, relembrou. A colega de Angélica tentou convencer a mãe da apresentadora, que mesmo assim não deu permissão para a filha namorar. Ao levar um fora, o menino desmaiou e teve que ser levado para a enfermaria do colégio. “Resumo da ópera. Eu cheguei lá, falei com ele que não podia mais namorar e nem mais beijar. O menino desmaiou na hora. Que nem um porco. Imagina o trauma”. Além disso, Angélica descobriu uma semana depois que o menino estava namorando a amiga. “Fez tudo de caso pensado. Então foi tudo junto. Primeiro beijo, primeiro fora, primeira decepção”, finalizou.