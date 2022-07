Cintia Dicker anuncia que está grávida de Pedro Scooby; Luana Piovani se manifesta

Modelo revelou nesta terça-feira, 12, está esperando seu primeiro filho; surfista já é pai de três

Reprodução/Instagram/pedroscooby Cintia Dicker e Pedro Scooby estão esperando o primeiro filho juntos



A modelo Cintia Dicker anunciou nesta terça-feira, 12, que está grávida do surfista Pedro Scooby. Para dar a notícia aos seguidores, Cintia postou um vídeo no qual pede para o marido comprar itens de bebê no aplicativo de uma loja, como fralda e chupeta. “Sim, é isso mesmo que vocês entenderam (e eu espero que tenham entendido bem antes que o Scooby)”, brincou na legenda da publicação. “Que essa fase chegue cheia de amor e saúde”, acrescentou a modelo, que é casada com Scooby desde novembro de 2020. O ex-participante do “BBB 22” já é pai de Dom, Bem e Liz, todos frutos do seu casamento com a atriz Luana Piovani. Nos stories do Instagram, a ex-mulher de Scooby celebrou a notícia da gravidez. Ela compartilhou o vídeo em que o casal anuncia que terá um filho e comentou: “A família vai aumentar”. A notícia também foi celebrada pelos ex-parceiros de confinamento de Scooby. “Mano, muito bom! Muito você [demorar para entender que Cintia está grávida] e muito feliz por vocês”, escreveu o ex-BBB Eliezer. “Amo vocês”, comentou o ex-BBB Paulo André. O ator Douglas Silva, grande amigo do surfista no “BBB 22”, e a cantora Luísa Sonza também parabenizaram o casal.