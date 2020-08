Primo diz que vai expor segredos de Michelle Bolsonaro: ‘Pessoa mais ingrata que já conheci’

Eduardo acusou a primeira-dama de não ter feito nada pela avó, que morreu por causa da Covid-19; em nota, Michelle lamentou ‘que alguns parentes tratem certos momentos pessoais com oportunismo’

Reprodução Youtuber brasiliense Eduardo D'Castro publicou uma série de stories sobre a prima Michelle Bolsonaro



Depois de acusar Michelle Bolsonaro de não ter ajudado a avó Maria Firmo, que morreu por causa da Covid-19 no Hospital Regional de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o youtuber brasiliense Eduardo D’Castro postou uma sequência de stories em sua página no Instagram em que diz que tem “muitas coisas guardadas para falar” sobre a prima e primeira-dama. “Sempre defendemos muito ela, tivemos um carinho muito grande por ela, só que o poder sobe à cabeça das pessoas e ela se tornou alguém que ninguém reconhece mais, ninguém gosta dela, e quem gosta é para bajular por ser quem é. Não faremos mais isso, cansamos. Tenho muitas coisas para falar que guardamos durante anos para defender o nome e a posição dela”, afirmou Eduardo. O youtuber chamou, ainda, Michelle de “a pessoa mais ingrata que conheceu na vida”.

Em uma publicação feita nesta semana, Eduardo “agradeceu Michelle por não ter feito absolutamente nada pela avó”. “Tanto poder, tanta influência e por vergonha, sim vergonha, não ajudou seu próprio sangue. Você ajuda tantas pessoas, participa de tantos projetos para ajudar os outros e sua própria família você vira as costas”, escreveu. Depois, postou prints em que a primeira-dama ameaça processá-lo. “Acho melhor você rever sua postura em relação a essa postagem. Deixa de ser cretino. Você não é o rico da internet? Cuidado com as suas postagens seu moleque. Você nem gostava da vó, seu falso. Cuidado!”, escreveu Michelle.

Confira a resposta de Michelle Bolsonaro:

No vídeo publicado nesta quarta-feira, 12, Eduardo disse que “não tem medo dela, nem de quem ela é, ou do que possa fazer”. “Consegui chamar a atenção da criatura, ela disse que vai me processar, baixou o nível, nem parece uma primeira-dama. Não tenho medo dela nem de quem ela é, do que pode fazer, porque em nenhum momento falei mentiras a respeito dela. Se quer bater de frente a gente bate, problema nenhum”, continuou. “Pode me xingar, gritar, espernear, mentir sobre o meu nome, não tenho medo, não vou descer ao nível dela, se ela não tem educação meus pais me deram. Vou bater de frente da forma que conseguir, achar interessante e educada”, finalizou.

Em sua página no Instagram, Michelle publicou uma nota da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) em que consta que ela “recebeu com pesar a notícia sobre o falecimento da avó” e que “este é um momento de tristeza e dor para toda a família”. “A senhora Michelle Bolsonaro lamenta que alguns parentes tratem certos momentos pessoais com oportunismo e desrespeito ao sofrimento de todos. A primeira-dama permanece recolhida em casa em tratamento contra o novo coronavírus e espera que o momento de luto seja respeitado acima de quaisquer questões pessoais e familiares”, diz o texto.

