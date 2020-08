Morre avó de Michelle Bolsonaro após complicações da Covid-19

Maria Aparecida Firmo Ferreira estava internada com 78% da capacidade pulmonar comprometida

Flickr/PR Ela estava internada há mais de um mês no Hospital Regional de Santa Maria, no Rio Grande do Sul



Morreu na manhã desta quarta-feira (12) Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 80 anos, avó da primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ela estava internada há mais de um mês no Hospital Regional de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, após contrair a Covid-19. Maria Aparecida teve 78% da capacidade pulmonar comprometida e usou máscara de oxigênio durante o tratamento contra o novo coronavírus.