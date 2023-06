Príncipe William posta foto com filhos para celebrar Dia dos Pais

No registro, todos estavam sorridentes e vestindo roupas em tons de azul

Reprodução/Instagram/@princeandprincessofwales A foto foi postada para comemorar o Dia dos Pais



Em suas redes sociais, o príncipe William publicou uma foto em comemoração ao Dia dos Pais com seus três filhos – George, de 9 anos, Charlotte, de 8, e Louis, de 5. Na Grã-Bretanha, a data é celebrada no terceiro domingo de junho. Tirado no Castelo de Windsor, o registro mostra todos sorridentes e vestidos em tons de azul. Em dezembro do ano passado, para o tradicional cartão de Natal, o príncipe William e Kate Middleton também selecionaram o azul como cor oficial.