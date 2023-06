Cantor Tierry capota carro no interior da Bahia

O acidente ocorreu no distrito de Caldeirão, município de Caetanos, onde o cantor tinha um show marcado

Reprodução/Instagram/@tierry Apesar do susto, Tierry se apresentou na cidade



O cantor Tierry e sua equipe de produção sofreram um acidente de trânsito na cidade de Caetanos, no interior da Bahia, onde o cantor sertanejo teve um show no último sábado, 17. O dono do hit “Rita” dirigia o veículo quando capotou na rodovia, segundo informações do site de notícias local TV Povo. O artista perdeu o controle do carro próximo ao distrito de Caldeirão, e, ainda de acordo com o portal, ninguém ficou ferido. O ex-namorado de Gabi Martins e os demais ocupantes do veículo foram resgatados por um carro da Câmara Municipal de Caetanos e levados até a sede do município. Apesar do susto, ele não cancelou sua apresentação na cidade, que fica a mais de 500km de Salvador, e se apresentou no horário marcado.