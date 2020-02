BBB 20: Assédio, selinhos e declaração de amor; confira o que rolou na festa de sábado

Reprodução/TV Globo Prior tentou dar um selinho, mas Daniel desviou bem na hora



A acusação de assédio ao participante do BBB 20 Pyong Lee foi o assunto que mais bombou nas redes sociais sobre a festa Guerra e Paz, que ocorreu neste sábado (8) na casa. No entanto, outras situações também deram o que falar, como a declaração de amor de Daniel para Marcela, e Prior distribuindo selinhos pela festa.

Confira os melhores momentos:

Prior dá selinho em Pyong

Felipe Prior distribuiu selinhos durante a última festa do BBB. Um dos mais comentados aconteceu em Pyong. O problema é que o ‘brother’ estava desacordado e Prior foi acusado de assediar o ilusionista, que precisou ser carregado até a casa pelos amigos de confinamento por causa do seu estado alcoólico.

Mas além de Pyong, Prior também beijou Marcela, Gizelly e… Daniel. Na verdade, o selinho no colega não chegou a ser consumado, porque Daniel desviou bem na hora. Porém, o Twitter entrou em alvoroço e começou a shippar o casal, que já tem até nome: Priel.

O prior beijou a Gi antes da marcela e não satisfeito beijou o Daniel também KKKKKKKKKKKK #BBB2O2O #BBB20 pic.twitter.com/Sk8SPXdhkZ — ` (@bsdgurlriri) February 9, 2020

Daniel se declara para Marcela

Daniel recusou o selinho de Prior e admitiu que seu coração pertence à outra pessoa: Marcela. O clima está rolando entre os dois há tempos, mas na festa de sábado Daniel resolveu se declarar para a ginecologista.

Ele chamou ela para conversar e disse: “Você sabe que sou um menino do mundo, mas quando a gente fica perto eu sinto uma coisa”. Marcela riu e pediu: “Não faz isso comigo não, vamos devagar?”

“Você é um baby, tudo o que você sonha em fazer eu já gabaritei. Aqui as coisas são muito intensas e qualquer coisa que acontece a gente não tem como fingir que não aconteceu. Você é um fofo, muito parecido comigo de espírito, de ideias, de tudo. Eu tenho medo porque aqui dentro as coisas são muito intensas”, continuou.

Em conversa com Thelma, Marcela comentou, ainda, sobre a diferença de idade entre os dois — ela tem 31 e ele 22 –, mas afirmou que “esse é o menor dos problemas”. Segundo ela, a grande questão é que ainda gosta de alguém fora da casa.

Pyong e Gizelly ficam com ciúmes de Marcela

Desde que Gizelly falou que ela e Marcela “são apenas amigas”, o ship do casal Gicela foi por água abaixo. Porém, parece que não é bem isso que a ‘sister’ quer. Na festa Guerra e Paz, ela ficou com ciúmes quando a ginecologista estava conversando com Daniel.

Ivy chegou a perguntar se Gizelly estava brava e ela respondeu que não. Depois, em conversa com Marcela, Ivy questionou: “Porque a Gi tá brava?” Marcela, então, respondeu: “Ela é ciumenta. Ela e o Pyong, com ciúmes porque eu to conversando com o Dani”. Ivy disse: “Eu ainda perguntei e ela [Gizelly] falou que tá tudo bem”. “Já passa. Ela beijou o Prior e eu aguentei”, completou Marcela.

Já em relação a Pyong, depois de ser acusado de assediar a médica por tentar beijá-la mais de uma vez, ele admitiu que estava com ciúmes de vê-la conversando com Daniel. “Eu to com muito ciúmes, é sério. Vou chorar”, o ilusionista falou para Marcela. “Você é meu irmão, para de ser ridículo”, respondeu a ‘sister’.

A gizelly mal conseguia disfarçar o ciúme que estava sentindo quando viu a marcela conversando com o daniel… tadinha #BBB20

pic.twitter.com/8l2PwI4sS0 — daniEl (@comicsmrvel) February 9, 2020

marcela: ela (gizelly) beijou o prior e eu aguentei…#bbb20 pic.twitter.com/gMSztrEZDB — narizinho da gi🦄🌪️ (@mcgaywan) February 9, 2020