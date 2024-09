Produção do Rock in Rio anuncia datas do The Town e espetáculo ‘Amazônia para Sempre’

As datas do festival The Town, em São Paulo, foram divulgadas neste sábado (21). A segunda edição do evento ocorrerá nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025, na Cidade da Música, no Autódromo de Interlagos. A produção do Rock in Rio (responsável pelo The Town) também divulgou a realização do espetáculo “Amazônia para Sempre” com o objetivo de chamar a atenção do Brasil e do mundo para a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-30), da ONU, que acontece em Belém, em 2025.

O show contará com uma grande atração internacional cujo nome não foi divulgado e acontecerá em um palco flutuante, em forma de vitória regia, no meio da floresta Amazônica. O espetáculo será transmitido internacionalmente.

“Temos o compromisso de usar nossos festivais como ferramenta de engajamento para um mundo melhor”, afirmou a empresária Roberta Medina em coletiva de imprensa. “E não há cenário de mundo melhor sem uma Amazônia preservada. O show tem por objetivo dar visibilidade e contribuir para a proteção do clima e da biodiversidade do planeta.”