Katy Perry canta com Cyndi Lauper no Rock in Rio e tem apoio do público apesar das críticas ao álbum ‘143’

Novo trabalho de Katy apresenta uma sonoridade house que dialoga com seus sucessos anteriores, mas as faixas inéditas apresentaram uma variação considerável em termos de qualidade

RENAN AREIAS/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Cantora Katy Perry apresenta seu show, realizado no Palco Mundo durante o quinto dia do Festival Rock In Rio Brasil - 40 anos e para sempre



Katy Perry subiu ao palco do Rock in Rio, na sexta-feira (21), onde sua apresentação foi marcada por críticas e a promoção de seu novo álbum, “143”, que não conseguiu se destacar nas paradas musicais. Apesar de alguns problemas técnicos com o som, a plateia se envolveu e cantou junto com os clássicos da artista. A participação inesperada de Cyndi Lauper também foi um ponto alto, embora a qualidade do áudio tenha deixado a desejar. O novo trabalho de Katy apresenta uma sonoridade house que dialoga com seus sucessos anteriores, mas as faixas inéditas apresentaram uma variação considerável em termos de qualidade. O show teve início com “Woman’s World”, mas foi com “California Gurls” e “Teenage Dream” que o público realmente se animou, demonstrando a força dos hits consagrados da cantora. Katy Perry, conhecida por suas performances energéticas, manteve sua reputação ao trazer fãs ao palco, incluindo Douglas, que comemorava seu aniversário no mesmo dia da apresentação. Essa interação com o público é uma marca registrada de seus shows, que sempre buscam criar uma conexão especial com os admiradores. Embora o novo álbum não tenha alcançado o sucesso esperado, a artista continua a ser uma figura relevante no cenário musical. A mistura de novas e antigas canções em sua apresentação no festival reflete sua trajetória e a evolução de seu estilo ao longo dos anos.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA