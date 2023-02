Raul Gazolla diz que série sobre Daniella Perez matou Guilherme de Pádua

Viúvo da atriz, assassinada em 1992, também disse que a série pressionou os condenados pelo crime; Pádua morreu em novembro de 2022 após uma parada cardíaca

Reprodução/Instagram @rgazolla

O ator Raul Gazolla, viúvo da atriz Daniella Perez, disse que a série “Pacto Brutal“, da HBO Max, matou Guilherme de Pádua, responsável pela morte de sua ex-companheira. A série documental foi lançada em julho, quatro meses antes de Pádua morrer após uma parada cardíaca. Em entrevista ao programa Cara a Tapa, no YouTube, Gazolla falou que a série pressionou os condenados pelo crime. “A série matou esse filho da ****. […] Aquele assassino psicopata e egocentrado começou a gritar para os quatro cantos que não foi entrevistado. Meu irmão, você teve 29 anos para contar todas as mentiras que quis e ainda queria falar na série”, disse Gazolla. O viúvo diz ainda acreditar que o pastor não se arrependeu do crime. A série foi um dos grandes sucessos do HBO Max, reconstituindo o assassinato da atriz e trazendo depoimentos de outros envolvidos no caso, como a mãe da vítima, Gloria Perez, Claudia Raia, ALexandre Frota e do próprio Gazolla.