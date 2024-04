‘BBB 24’: Reação de Alane ao ser eliminada preocupa o público

Em suas redes sociais, o ex-BBB, Gil do Vigor, pediu empatia aos seus seguidores após comportamento preocupante da bailarina

Reprodução/Globoplay A bailarina saiu com 51,1% dos votos contra Isabelle e Matteus



Alane chorou muito ao sair da casa neste domingo (15). A bailarina foi a última eliminada do reality show, com 51,1% dos votos contra Isabelle e Matteus. Ainda no sofá da casa, Alane começou a bater na própria cabeça e esbravejar: “Eu sou péssima, eu sou horrível, eu sou a pior pessoa do mundo. Eu vou me esconder! Eu vou me esconder de todo mundo. Eu vou embora. Eu sou uma vergonha para a minha mãe”. Isabelle e Matteus tentaram acalmar a sister com palavras positivas e abraço, mas não foram suficientes. E ao encontrar Tadeu no estúdio, a bailarina também recebeu apoio do apresentador. “Que prazer te receber aqui! Eu só não estou mais feliz de te receber aqui porque você falou coisas ali que eu não quero ouvir jamais. A tristeza é normal. Mas vergonha jamais!”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O ex-BBB, Gil do Vigor, se emocionou com a reação da Alane ao ser eliminada do BBB 24. Ele fez questão de se manifestar nas redes sociais, pedindo que seus seguidores também demonstrassem compaixão diante da situação vivida por Alane. “Precisamos AMAR! A saída da Alane me tocou muito e é uma realidade de todos nós que nos cobramos. Fica bem menina! Menos julgamentos na INTERNET, sem julgamentos e cobranças de perfeição”. A cena repercutiu nas redes sociais, gerando uma onda de solidariedade e apoio à participante eliminada.

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por GIL DO VIGOR (@gildovigor)

*Conteúdo produzido com auxílio de IA