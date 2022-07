Ricky Martin é alvo de ordem de restrição por violência doméstica

De acordo com a denúncia, obtida por um jornal porto-riquenho, cantor não teria aceitado o fim de um relacionamento extraconjugal; representantes do artista falam em acusações ‘completamente falsas’

Reprodução/Instagram Ordem de restrição foi expedida na sexta-feira, 1º, de acordo com imprensa local



O cantor Ricky Martin está sendo acusado de violência doméstica em Porto Rico. No sábado, 2, o artista, de 50 anos, foi alvo de uma ordem de restrição emitida por uma juíza local, segundo informações divulgadas pela polícia do país – ele está proibido de entrar em contato ou ligar para a pessoa. O porta-voz da corporação, Axel Valencia, disse que as autoridades foram a um bairro nobre em Dorado, cidade da costa norte da ilha onde Martin mora, para tentar cumpri-la. De acordo com o jornal El Vocero, a denúncia foi feita por uma pessoa com quem Ricky estaria se relacionamento fora de seu casamento com o artista plástico Jwan Yosef, com quem tem quatro filhos. A identidade da suposta vítima não foi divulgada.

O veículo porta-riquenho afirma que Ricky Martin e a autora da denúncia se relacionaram por sete meses e estão separados há dois. Apesar disso, o cantor não teria aceitado a separação. “Ele liga com frequência. Além disso, o denunciante o viu circulando em torno de sua residência em pelo menos três ocasiões. O denunciante teme por sua segurança”, diz um trecho do documento obtido pelo jornal. De acordo com as autoridades locais, a denunciante não apresentou uma queixa formal à polícia, mas foi diretamente a um tribunal solicitar a ordem de restrição, que foi aceita e expedida na sexta-feira, 1º. À revista People, a defesa de Martin negou as acusações, classificadas como “completamente falsas e fabricadas”. “As alegações contra Ricky Martin que levam a uma ordem de restrição são completamente falsas e fabricadas. Estamos muito confiantes de que, quando os fatos verdadeiros sobre este assunto forem revelados, nosso cliente será totalmente inocentado”, disseram.