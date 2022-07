Por que ‘Top Gun: Maverick’ é um sucesso de bilheteria?

Filme estrelado por Tom Cruise superou recentemente a marca de US$ 1 bilhão de arrecadação, o primeiro do ano a atingir este valor

Divulgação/Paramount Nostalgia, patriotismo e Tom Cruise fazem de "Top Gun" uma das sensações de 2022



Lançado no fim de maio deste ano, “Top Gun: Maverick” se tornou o maior sucesso do cinema de 2022. Estrelado por Tom Cruise, o longa, uma continuação do filme original de 1986, recentemente bateu a marca de US$ 1 bilhão de bilheteria — o primeiro filme do ano e o primeiro da carreira do ator a atingir esse montante de arrecadação. Além do sucesso com o público, a obra sobre destemidos aviadores também é um sucesso de crítica, tendo recebido uma avaliação de 96% no Rotten Tomatoes, plataforma em que críticos avaliam os filmes. Mas, afinal, por que o filme é um sucesso? Separamos alguns pontos que ajudam a explicar este fenômeno.

Presença de Tom Cruise

Um dos principais fatores para o sucesso do filme é o retorno de Tom Cruise ao papel de Pete “Maverick” Mitchell, protagonista da trama. Por ser um dos grandes atores de sua geração e possuir uma legião de fãs, a presença de Cruise, por si só, já atrai o público para os cinemas. Além disso, por ser umcomo se trata de um filme de ação, as pessoas esperam que o famoso galã de Hollywood mantenha o nível de qualidade de outro sucesso de sua carreira: a franquia “Missão Impossível”.

Continuação de um sucesso e retorno de rostos conhecidos

Ao contrário de outros longas recentes que tentam reviver franquias de sucesso — como “Jurassic World: Domínio” e “Matrix Resurrections” —, “Top Gun” consegue manter o nível do primeiro filme e inovar de maneira satisfatória. O longa não fica preso apenas à nostalgia e funciona bem por contra própria, ao contrário dos outros filmes citados. Iceman (Val Kilmer) e Penny (Jennifer Connely), personagens criados nos anos 1980, são bem encaixados na história e dialogam com o elenco novo, mais um acerto da produção.

Qualidade e inovação

Além do elenco, o longa possui diversos acertos técnicos. Os efeitos são impecáveis, assim como o trabalho sonoro e a trilha, que não replica clássicos como “Take My Breath Away”, “You’ve Lost That Loving Feeling” para apostar no talento de Lady Gaga na faixa “Hold My Hand”. O roteiro não é complexo, o que funciona bem para o filme, que tem nas cenas de batalhas de caças seu trunfo.

Agradou todas as tribos

Um ponto citado por diversos fãs do filme nas redes sociais foram os valores apresentados e representados pela figura de Tom Cruise. Ao mostrar personagens repletos de virtudes, como coragem, patriotismo e disposição para sacrificar a vida por seu país, o longa se aproxima de um público mais conservador, que valoriza tais valores. Até o presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou. Em 16 de junho, através de seu perfil no Twitter, ele deu nota 10 para “Top Gun: Maverick” e, em seguida, usou o filme para exaltar o trabalho da Força Aérea Brasileira (FAB). “Top Guns da vida real”, comentou. Entretanto, não foram apenas esses pontos que fizeram com que o público se identificasse. Diversas pessoas exaltaram o carisma do elenco e os momentos mais descontraídos do filme.

Presidente deu nota 10

– Top Gun Maverick: 10 👍. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 16, 2022

A turma que pede “menos lacração” adorou

E "Top Gun: Maverick" chega à marca de 1 bilhão de dólares em bilheteria!

Heroísmo, sacrifício, patriotismo, masculinidade. Zero lacração!

Superou The Batman e Doutor Estranho.

Quem NÃO lacra, lucra e muito! — Marcello Allen (@Marcelo84427144) June 26, 2022

Tom Cruise e Jennifer Connely em “Top Gun: Maverick” / Divulgação é o filme de maior bilheteria do ano nos EUA e Canadá, mas depois deste fim de semana, agora é o filme de maior bilheteria global, com US$ 1.006 bilhão até o momento. e agora lacração?👍👏🙏😅😁😄🇧🇷🇧🇷2⃣2⃣ — LagggoPátriaBrasil 🇧🇷🇧🇷2⃣2⃣🇧🇷🇧🇷 (@Laggopontes) June 28, 2022

Alguns cutucaram os filmes de heróis

como é bom saber que top gun maverick conseguiu 1B de bilheteria de maneira completamente orgânica, sem hype de franquia, universo compartilhado ou efeitos especiais mirabolantes, sem divulgação massiva… pic.twitter.com/rcigFTsyCx — alwx (@rdioshead) June 26, 2022

Teve quem ficou feliz ao reviver o primeiro filme

Acabei de ver o novo Top Gun. As batalhas aéreas ficaram boas demais e eles utilizam doses cavalares de nostalgia. — Hugo De Pellegrin Coan (@de_coan) June 30, 2022

Top gun: maverick realmente faz jus ao 1 bilhão alcançado essa semana. É SENSACIONAL! Que filme foda! 10/10 pra mim e até agora o filme do ano (nunca imaginaria isso) Tem tudo: ação épica, boas atuações, nostalgia, emoção, tensão.. Pra quem assistiu o primeiro fica melhor ainda — Viniciμs 🏴‍☠️ (@Vini7Martins) June 28, 2022

E muita gente se derreteu pelos galãs

EU TO APAIXONADA NO MILES TELLER EM TOP GUN MAVERICK !! A DANCINHA NA PRAIA MDSpic.twitter.com/saYCUEvHgf — ⎊ mary 🍂 | ST SPOILERS (@outerwdw) June 25, 2022

Ainda pensando muito em Miles Teller de bigode e sem camisa em Top Gun Maverick pic.twitter.com/r15eVu50W1 — babi (@babi) June 30, 2022