Roberto de Carvalho se declara a Rita Lee no Dia dos Namorados: ‘Minha eterna namorada’

Em suas redes sociais, o músico expressou seu eterno amor pela cantora

Reprodução/Instagra/@roberto_de_carvalho Nas redes sociais, Roberto de Carvalho se declara para Rita Lee



Pouco mais de um mês após a morte de Rita Lee, Roberto de Carvalho, que foi companheiro da cantora por 46 anos, manifestou seu amor pela cantora nas redes sociais. Junto de uma foto em que Rita Lee está sorrindo, o músico escreveu, na legenda, que a artista sempre será a sua “eterna namorada”, e que o sentimento entre os dois “será infinito e será sagrado”. Em uma segunda publicação, o músico – que fez diversas parcerias profissionais com a rainha do rock brasileiro – postou uma foto antiga do casal em um porta retrato decorado com o coração, na qual disse que seu sentimento pela artista é eterno. “Meu amor não vai acabar bem, porque nunca vai acabar”, disse.